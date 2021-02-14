Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, написал из СИЗО осужденному за смертное ДТП актеру Михаилу Ефремову. Об этом РИА «Новости» рассказал член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По ее словам, Сафронов написал Ефремову об их первой встрече в кафе в 2011 году. В письме он пожелал актеру найти силы, чтобы жить дальше, а также улыбаться, как при их первой встрече.

«Теперь Ефремов написал ответ Сафронову, но он еще не дошел», — отметила Меркачева.

Она добавила, что Сафронов много читает и даже написал рассказ.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене, позже арест продлили до 7 декабря. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. Ранее он отказался от сделки со следствием.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Недавно жену Михаила Ефремова вызвали на допрос.