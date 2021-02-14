Самолет Екатеринбург — Уфа вернулся в аэропорт из-за технической неполадки

Вылетевший из Екатеринбурга в Уфу самолет вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

«14 февраля по технической причине рейс Екатеринбург — Уфа авиакомпании Red Wings вернулся на аэродром вылета в аэропорт Кольцово. Предварительная причина вынужденной посадки — срабатывание датчиков», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что на борту самолета находились 92 пассажира.

В пресс-службе СУ СК на транспорте по УрФО уточнили, что во время набора высоты сработал датчик засорения топливных фильтров. В результате никто не пострадал, посадка прошла в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что следовавший из Москвы в Симферополь самолет сел в Краснодаре из-за снегопада.