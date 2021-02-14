Неизвестные избили ребенка в кафе фастфуда в центре Москвы

В центре Москвы неизвестные ударили ребенка в кафе, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О произошедшем полиции рассказал мужчина. По его словам, неизвестные угрожали детям, включая его сына, в кафе фастфуда на Воздвиженке.

В заявлении отец ребенка указал, что его сын в компании друзей пришел в кафе, однако охранник попросил их уйти. Когда дети отказались, к ним подошли неизвестные, стали угрожать и ударили одного ребенка.

Полиция проводит проверку.

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