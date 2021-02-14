В Казани проходит согласованный митинг

В Казани на площади Тысячелетия проходит согласованный митинг против задержаний и политических репрессий, пишет «Коммерсантъ».

Акцию организовали «Яблоко», ПАРНАС, «Левый фронт». Участники держат в руках флаги России, Татарстана и имперские триколоры. Они выступают за свободу политзаключенных.

Из-за ограничений по коронавирусу власти согласовали митинг лишь на 200 человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал несогласованные акции протеста 23 января. По его словам, необходимо выражать свое мнение, не выходя за рамки закона.