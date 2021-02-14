Стали известны подробности о погибшей на детской площадке девочке в Петербурге

Пресс-секретарь администрации Колпинского района Петербурга Надежда Осипова рассказала подробности о семье погибшей десятилетней девочке на детской площадке.

«Это был абсолютно хороший ребенок, отличница. Семья благополучная, один ребенок в семье. Не состояли на учете, ребенок занимался в различных кружках», — рассказала она «Пятому каналу».

Осипова отметила, что произошедшее — «очень непонятно».

В настоящее время походят следственные действия, в ситуации разбираются органы дознания. С семьей погибшего ребенка работают психологи.

Ранее сообщалось, что девочка 2010 года рождения вышла рано утром на улицу без верхней одежды. Мать пропавшей отправилась на поиски ребенка, однако они не принесли результатов. Спустя время тело ребенка нашел мужчина в одном из дворов на Новгородской улице на детской площадке.