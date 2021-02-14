В Петербурге двое подростков с коронавирусом сбежали из больницы

В Санкт-Петербурге два подростка с подтвержденным коронавирусом сбежали из местной больницы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной уточнили, что сбежавшим 14 и 15 лет, они из неблагополучных семей. Подростки проходили лечение в Детской городской больнице №5.

«Находясь в больнице, нарушали режим, после попытки покурить в инфекционном боксе и предупреждения сбежали через окно», — отметили в аппарате.

Как стало известно позднее, один из подростков находится дома с родителями, а другой — у друзей.

Ранее из Московской клинике также сбежала девушка-подросток с COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 109,1 млн заболевших, свыше 81,2 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».