Девушку выбросили из внедорожника на ходу в Казани

В Казани из внедорожника, который был на ходу, выбросили девушку. Об этом сообщается в Instagram Stop.CityRacing.

На кадрах опубликованного в соцсети ролика видно, как открывается задняя дверь внедорожника, после чего на заснеженную дорогу падает тело девушки. После этого машина продолжает движение дальше.

В Instagram-аккаунте отметили, что инцидент произошел 2 февраля на улице Космонавтов.

По предварительным данным, девушка получила травму ноги. Причиной инцидента стал бытовой конфликт с ее молодым человеком.

Другие обстоятельства произошедшего не приводятся.

В марте 2020 года в Москве таксист вышвырнул из машины пассажирку за замечание о музыке.