В Сербии создали направление для укрепления культурного сотрудничества с РФ

Госсеть развлекательных телеканалов Сербии Arena Channels Group разработало направления для усиления российско-сербского культурного сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректор Arena Channels Group Небойша Жугич отметил, что в рамках этого развития был создан отдельный медиахолдинг, который будет работать в этом направлении.

Руководителем этого отдела был назначен Иван Стефанович. Жугич уточнил, что ранее Стефанович уже работал с проектами по российскому направлению.

«Данное решение принято с целью развития всеобъемлющего и плодотворного сотрудничества наших стран и их государственных институтов», — подчеркнул гендиректор.

Сам Стефанович добавил, что рад принять участие в работе над таким проектом, который является новым шагом на пути развития отношений России и Сербии.