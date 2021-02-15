Сафронов раскрыл детали работы со своим предполагаемым вербовщиком

Советник главы Роскосмоса, бывший журналист газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Иван Сафронов рассказал о знакомстве с чешским журналистом Мартином Ларишем, которого СМИ указывали как его предполагаемого вербовщика. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Он подтвердил, что Лариш является его знакомым. Как сообщил Сафронов, он познакомился с ним еще в 2010 году. Тогда Лариш являлся собственным корреспондентом чешской газеты Lidove Novine в Москве, а также читал лекции на журфаке МГУ.

Сафронов рассказал, что тот попросил помочь в раскрутке бизнес-идеи. По словам советника главы госкорпорации, он дал согласие, так как от основной работы его «никак не отвлекало».

«Бизнес-идея заключалась в создании информационного агентства, для которого экс-журналист писал «не более одного-двух материалов в месяц». «Мартин направлял мне список тех тем, которые он хотел освещать в своем агентстве. Если я мог что-то написать, то писал, если нет — то нет. Это было просто, никакой обязаловки», — сказал Сафронов.

Россиянин также заявил, что следователи считают факт его знакомства с Ларишем «вербовкой», а «его письма — разведывательными заданиями».

Ранее стало известно, что Сафронов отказался от сделки со следствием.

Сафронова арестовали 7 июля 2020 года на два месяца по делу о госизмене, позже арест продлили до 7 декабря. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. Ранее он отказался от сделки со следствием.