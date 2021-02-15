Сербия намерена произвести 20 млн доз «Спутника V»

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что страна планирует произвести на своей территории порядка 20 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Его слова приводит ТАСС.

«Что касается вакцины «Спутник V»: борьба с коронавирусом будет продолжаться ещё три, четыре, пять лет, наша задача, чтобы как можно меньше людей потеряли жизни», — сказал Вучич.

Он отметил, что Сербия «должна инфраструктурно, по существу и стратегически подготовиться к производству» препарата от . Как указал глава государства, после завершения подготовки страна сможет производить около 20 млн доз «Спутника V».

Вучич уведомил, что Сербия в настоящий момент заказала более 10 млн вакцин из разных стран, однако республика получила всего около 2 млн доз различных вакцин.