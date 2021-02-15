В РФ предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо главе МВД России Владимиру Колокольцеву, в котором предлагает ввести уголовную статью за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), передает RT.

Политолог в своем обращении указал, что что ветераны и труженики тыла ВОВ каждый день рисковали жизнью и здоровьем, чтобы спасти свой народ от тотального истребления, и тем самым заслужили особый статус, благодарность и уважение всех будущих поколений. При этом некоторые граждане в настоящее время допускают оскорбительные высказывания в адрес ветеранов, в том числе с использованием соцсетей.

Как говорится в письме, Орлов просит рассмотреть вопрос о внесении в УК России новой статьи за публичное оскорбление заведомо ветерана ВОВ или труженика тыла ВОВ с установлением наказания в виде штрафа до 100 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.