В Москве в понедельник ожидается до -15°С и гололедица

В Москве в понедельник, 15 февраля, синоптики пообещали до -15°С. В небе будет переменная облачность, без осадков, ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.
По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -15...-13°С. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 3-18 м/c.
Вечером столбики термометров будут показывать -26...-24°С. Ветер подует западный, юго-западный 5-10 м/c.
Атмосферное давление днем и ночью составит 754 мм рт. ст.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.