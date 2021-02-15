В Москве в понедельник ожидается до -15°С и гололедица

В Москве в понедельник, 15 февраля, синоптики пообещали до -15°С. В небе будет переменная облачность, без осадков, ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -15...-13°С. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 3-18 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -26...-24°С. Ветер подует западный, юго-западный 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 754 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.