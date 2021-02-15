Казахстан зарегистрировал произведенную в стране вакцину «Спутник V»

Казахстан зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», которая была произведена на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что предприятие завершило процедуру регистрации данного препарата на территории республики.

12 февраля стало известно, что Казахстан одобрил применение вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».