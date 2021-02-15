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Общество. Новости

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В России планируют возобновить школьные экскурсии в музеи

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Российские школьники смогут вновь посещать музеи в организованных группах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление пресс-служб Министерства культуры и Роспотребнадзора.

»Минкультуры России совместно с Роспотребнадзором проработает вопрос посещения организованными группами школьников музеев в рамках просветительско-образовательных программ», — говорится в заявлении.

При этом дата возобновления музейных программ пока не известна. Как отмечает глава Роспотребнадзора Анна Попова, текущая эпидемиологическая обстановка позволяет допускать в музеи организованные группы детей.

Посещение музеев организованными группами школьников было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Ранее в Минпросвещения назвали ситуацию с коронавирусом в российских школах стабильной.

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