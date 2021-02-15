Комаровский рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, стоит ли переболевшим коронавирусом вакцинироваться. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, практически все медицинские сообщества пришли к выводу, что вакцина нужна даже тем, кто уже излечился от COVID-19.

Он отметил, что после прививки уровень иммунной защиты и количество антител в организме выше, чем после перенесенной болезни.

Ранее замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что переболевшие коронавирусом могут не вакцинироваться до осени 2021 года.