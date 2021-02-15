Осужденный найден мертвым в приморской колонии

В колонии Приморского края нашли мертвым осужденного, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН России.

«Был найден мужчина без признаков жизни, проводится проверка, этим занимается Следственный комитет», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что заключенный умер в колонии № 27.

По данным ряда СМИ, мужчина отбывал отбывал заключение за участие в терактах в гостинице «Интурист» и торговом комплексе «Охотный ряд» в Москве в 1999 году. Официального подтверждения этой информации нет.

Исправительная колония № 27 располагается в поселке Волчанец, режим содержания в ней строгий.