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Общество. Новости

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Фрагмент вывески на здании Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Фрагмент вывески на здании Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве.

Прокуратура начала проверку по факту выпавших из окна отца и дочки в Москве

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Тела ребенка и мужчины нашли под окнами жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Инцидент произошел поздно вечером 14 февраля на проспекте Вернадского. Тела пятилетней девочки и ее отца нашли под окнами жилого дома с характерными повреждениями для падения с высоты.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины случившегося.

Ранее стало известно, что 27-летний мужчина и его пятилетняя дочь вместе выпали из окна. Они получили смертельные травмы, упав на козырек у подъезда.

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