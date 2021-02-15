Прокуратура начала проверку по факту выпавших из окна отца и дочки в Москве

Тела ребенка и мужчины нашли под окнами жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Инцидент произошел поздно вечером 14 февраля на проспекте Вернадского. Тела пятилетней девочки и ее отца нашли под окнами жилого дома с характерными повреждениями для падения с высоты.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины случившегося.

Ранее стало известно, что 27-летний мужчина и его пятилетняя дочь вместе выпали из окна. Они получили смертельные травмы, упав на козырек у подъезда.