Самолет не смог вылететь из московского Шереметьево из-за блокировки тормозов

Пассажирский самолет не мог вылететь из Москвы в Тюмень из-за блокировки тормозов, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авиалайнер должен быть вылетать из столичного аэропорта Шереметьево.

«У самолета, выполнявшего рейс Москва — Тюмень, при рулении по взлетной полосе произошла блокировка тормозной системы», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту находились 74 пассажира и 5 членов экипажа. В результате никто не пострадал, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что самолет Екатеринбург — Уфа вернулся в аэропорт из-за технической неполадки.