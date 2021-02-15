Электрички Горьковского направления МЖД задерживаются из-за сбитого на путях человека

На Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются электрички из-за сбитого на путях пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Инцидент произошел в 06.04 утра на станции Железнодорожная. Человек переходил железную дорогу в неположенном месте перед близко идущем поездом.

«Поезд продолжил движение после оказания пострадавшему медицинской помощи. В результате в пути были задержаны некоторые пригородные электрички», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время поезда вводятся в график.

Ранее на Горьковском направлении поезд сбил человека в районе железнодорожной платформы Купавна.