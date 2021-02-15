На командира милиции ДНР совершили покушение

На одного из командиров Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) совершили покушение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Покушение на убийство произошло в Горловке на проспекте Победы.

Командир батальона с позывным «Длинный» пострадал в результате взрыва автомобиля. Мужчина был госпитализирован. По данным собеседника агентства, взрывчатка была заложена под водительское сидение.

Ранее сообщалось, что глава Народной милиции ЛНР пострадал при взрыве газа в многоэтажке Луганска.