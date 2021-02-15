Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

На командира милиции ДНР совершили покушение

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

На одного из командиров Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) совершили покушение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Покушение на убийство произошло в Горловке на проспекте Победы.

Командир батальона с позывным «Длинный» пострадал в результате взрыва автомобиля. Мужчина был госпитализирован. По данным собеседника агентства, взрывчатка была заложена под водительское сидение.

Ранее сообщалось, что глава Народной милиции ЛНР пострадал при взрыве газа в многоэтажке Луганска.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.