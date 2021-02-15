Убитым осужденным в приморской колонии оказался причастный к терактам в Москве Хугуев

В Следственном комитете подтвердили, что ранее в колонии Приморского края был убит 65-летний Халид Хугуев, осужденный к 20 годам лишения свободы за причастность к терактам в гостинице «Интурист» и торговом комплексе «Охотный ряд» в Москве в 1999 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Следователи возбудили уголовное дело по факту его убийства.

По данным следствия, 13 февраля между Хугуевым и другим 41-летним осужденным произошла ссора, в это время они находились в медицинской части колонии. Мужчина, чье имя не называется, ранил Хугуева в шею канцелярским ножом. Он умер от полученных ранений.

Отмечается, что конфликт возник после высказанных оскорблений со стороны жертвы инцидента в адрес подозреваемого.

Проверку начала приморская прокуратура.

Ранее сообщалось, что осужденный скончался в Исправительной колонии № 27, которая находится в поселке Волчанец.