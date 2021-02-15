Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

Матвейчев объяснил причину провала воскресных несанкционированных акций

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал прошедшие в воскресенье несанкционированные акции.

«Может быть я подписан на других людей в соцсетях, но фотографий я практически не видел — а те, что заметил, на них по одному-двум людям во дворе, — отметил Матвейчев. — Я не знаю, зачем они вообще делали эту акцию — с самого начала было понятно, что это провал. И сейчас даже те сторонники и штабы, которые у них на зарплате — и те не пришли».

«Я в принципе понимаю, почему. Во-первых, никому не хочется подчиняться этому Волкову, который сидит там в люксембургах и лондонах-берлинах, командуя, что делать здесь на морозе. Во-вторых, вы видите какая реакция [Юлии] Навальной. Она ни к кому не обратилась, не поддержала, не поблагодарила, улетела в Германию. Вроде бы как делалось это в честь нее», — заявил Матвейчев.

«Я так понимаю, отношения там непростые», — констатировал эксперт.

«Это все придумал [Леонид] Волков со своими иностранными кураторами, а с ней никто не согласовывал. Она хочет быть главной, а они сидят на финансовых потоках и отношениях с этими начальниками, и не хотят, чтобы она была главной. Тихановской она тоже не ответила…» — напомнил Матвейчев.

По его мнению, люди чувствуют это напряжение.

«Они ждут поддержки от нее, но ее нет. Волкова никто не видит наследником Навального. Этот разброд и шатание отразились на поддержке своей лояльной сетки штабов. Не пришел даже актив, насколько я понял», — подчеркнул эксперт.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.