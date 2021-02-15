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Общество. Новости

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В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных холодов

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В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, следует из данных Гидрометцентра.

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

Предупреждение было введено из-за аномальных холодов и будет действовать до 22.00 16 февраля. Температура воздуха может опуститься на 7-12 градусов ниже нормы.

Кроме того, был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 22.00 15 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ЦФО.

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