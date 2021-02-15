Плотника института в Петербурге заподозрили в краже древних черепов

В Петербурге задержали плотника Зоологического института Российской академии наук по подозрению в краже более 50 черепов древних и экзотических животных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

По версии следствия, мужчина выносил черепа животных, которые использовались при проведении исследований, с августа 2020 по январь 2021 года. Всего из лаборатории Зоологического института пропали порядка 50 черепов. Стоимость похищенного составила 3,5 млн рублей.

Отмечается, что экспонаты имеют высокую историческую и научную ценность, часть из них была приобретена в XVIII-XIX веках.

«Был задержан ранее судимый мужчина, который работал в институте плотником. Он признался, что воспользовался доступом к научным ценностям, чтобы похитить их», — рассказала Волк.

По ее словам, мужчина продавал черепа животных через сервис бесплатных объявлений по цене от двух до пяти тысяч рублей. Постоянным покупателем плотника оказался школьник, коллекционирующий и перепродающий черепа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».