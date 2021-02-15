ГУФСИН проверит причастность сотрудника колонии в Ростове к гибели заключенного

ГУФСИН России по Ростовской области проверит распространившуюся в сети информацию о причастности сотрудника колонии к гибели заключенного, направленного в больницу с признаками отравления неизвестным веществом. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Он уточнил, что инцидент произошел в лечебно-исправительном учреждении №20 ГУФСИН России по Ростовской области. Двум заключенным стало плохо, их госпитализировали «с признаками интоксикации неизвестным веществом», один из них умер.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что инспектор ФСИН пронес наркотики в колонию и передал их двум осужденным, один из которых потом скончался.

«Информация о причастности к данному происшествию сотрудника учреждения будет проверена в ходе назначенной ГУФСИН России по Ростовской области служебной проверки», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в случае обнаружения каких-либо улик сотрудник колонии, помимо процессуального решения следственных органов, будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности и уволен из органов уголовно-исполнительной системы.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета России проводят доследственную проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в колонии Приморского края был убит 65-летний Халид Хугуев, осужденный к 20 годам лишения свободы за причастность к терактам в Москве в 1999 году.