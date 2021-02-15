Скульптура Аленки из Нововоронежа ушла с аукциона за 2,6 млн рублей

Скульптуру Аленки из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский аукционный дом (РАД).

«Торги завершились, «арт-объект Аленушка» продан за 2,6 млн рублей», — рассказала представительница РАД.

Торги начались в 11.00 мск 15 февраля, в них участвовали четыре человека. Начальная цена лота составила 1 млн рублей. Аукцион был завершен спустя два с половиной часа. Имя покупателя арт-объекта неизвестно.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Однако местные жители попросили мэрию убрать арт-объект, назвав его чертовщиной и ущербным подобием. В итоге местные власти 21 декабря приняли решение демонтировать памятник.