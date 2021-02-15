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Общество. Новости

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Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года

Площадь обрушения строительных лесов в центре Москвы составила 600 кв. метров

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Площадь обрушения строительных лесов в центре Москвы составила 600 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, причиной ЧП стало большое количество скопление снега на конструкции.

«Установлено, что строительные леса упали на временный пешеходный переход. Оставшиеся конструкции под угрозой обрушения. В данный момент производится разбор завалов», — уточнил собеседник агентства.

Обрушение строительных лесов произошло в Лубянском проезде. Из-под завалов очевидцы вытащили четырех человек.

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