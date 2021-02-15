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Общество. Новости

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Человек госпитализирован после обрушения строительных лесов в центре Москвы

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Одному человеку потребовалась госпитализация после обрушения строительных лесов в Лубянском проезде в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

«По уточненной информации, пострадал один человек. Он госпитализирован», — рассказали в спасательном ведомстве.

Обрушение строительных лесов произошло по адресу: Лубянский проезд, д. 25, стр. 1. По указанному адресу располагается административное пятиэтажное здание, оно находится на реконструкции. По данным источника, предварительной причиной ЧП стало большое скопление снега.

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