В ВОЗ рекомендовали переболевшим коронавирусом вакцинироваться

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует переболевшим коронавирусом вакцинироваться от инфекции. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает ТАСС.

По ее словам, не у всех людей, перенесших COVID-19, вырабатывается достаточно сильный иммунный ответ, у некоторых он слабый. В особенности это касается тех, кто слабо болел и порой у него даже не было сопутствующих симптомов. В связи с этим ВОЗ рекомендует получить вакцину от коронавируса.

«Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа», — пояснила Сваминатан, добавив, что вакцинироваться могут лишь люди старше 18 лет.

Ранее врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, стоит ли переболевшим коронавирусом вакцинироваться.