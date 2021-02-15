В бундестаге рассказали об охране Навального в Берлине

Алексей Навальный с момента прибытия в Германию и до возвращения в Россию находился под защитой немецких спецслужб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответ правительства ФРГ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге.

Отмечается, что с 22 до 31 августа россиянина охраняли сотрудники группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции, в дальнейшем — работники соответствующих земельных департаментов этой же структуры.

В сообщении говорится, что силовые ведомства Германии обеспечивали безопасность блогера как личного гостя канцлера страны Ангелы Меркель. Когда он пребывал на лечении в клинике «Шарите» c 22 августа по 23 сентября прошлого года, за его благополучием следили полицейские, которые дежурили по периметру больницы.

В день возвращения в Россию, 17 января, Навальный и его жена Юлия были отвезены на машине с проблесковым маячком прямо к трапу самолета. Регистрацию четы на рейс осуществляли представители полиции Германии.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.