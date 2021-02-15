Откусившему знакомому нос во время ссоры омичу грозит до 8 лет заключения

Прокуратура Кош-Агачского района Республики Алтай проверила законность возбуждения уголовного дела в отношении жителя Омска, который откусил своему знакомому нос во время ссоры.

В рамках проверки было установлено, что между двумя жителями Омска произошла ссора. Один из них во время драки откусил другому кончик носа.

Теперь напавшему на другого человека омичу вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица). За совершение указанного преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее стало известно, что москвичка ударила и укусила полицейского при препровождении ее в отдел для составления административного протокола. В отношении 58-летней женщины возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти.