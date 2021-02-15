Вирусолог оценил вероятность возникновения новой смертельной пандемии

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн оценил шансы появления в мире новой смертельной пандемии в результате мутаций вирусов птичьего или свиного гриппа.

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что в настоящее время специалисты постоянно отслеживают все изменения, происходящие с гриппом животных. Это позволяет выявить любые новые штаммы на ранних стадиях. Притом он считает, что угроза человечеству из-за возможных мутаций вируса птичьего гриппа существует.

«Вирусы гриппа, птица... такая опасность всегда есть, и она угрожает человеку, но реально, чтобы мы могли сказать срок, и что он приближается, и сейчас начнется, этого нет», - отметил вирусолог.

По его словам, у вирусологов есть наработки по вакцинам против птичьего гриппа, однако перспективы появления универсальной вакцины для профилактики гриппа пока далеки от реальности.

Несколько дней назад врач и телеведущий Александр Мясников предупреждал, что приближается пандемия, которая будет опаснее коронавируса.