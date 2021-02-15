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Общество. Новости

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В российском праве появится термин «уголовный проступок»

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Верховный суд внес в Государственную Думу законопроект, который вводит в российское право термин «уголовный проступок». Об этом пишет «Интерфакс».

Новый механизм позволит судам не назначать уголовное наказание за многие преступления небольшой и средней тяжести. К таким уголовным проступкам предлагается отнести 112 составов преступлений, 53 из них являются экономическими.

«Соответствующие деяния признаются уголовным проступком при условии, что они совершены лицом впервые», — говорится в сообщении.

Это означает, что правонарушитель не имеет неснятую или непогашенную судимость, не освобождался от уголовной ответственности за уголовный проступок в течение предшествовавшего года.

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