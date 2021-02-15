Путин потребовал проанализировать освоение субъектами средств на дороги

Президент Владимир Путин поручил российскому правительству проанализировать освоение регионами средств, выделенных федеральным бюджетом в 2020 году на мероприятия в сфере дорожного хозяйства. Об этом сообщили в Кремле.

Также он потребовал, чтобы были определены причины низкого уровня освоения данных средств отдельными субъектами страны.

Доклад необходимо предоставить до 15 марта 2021 года.

В прошлом году россияне называли города с лучшими дорогами. Тюмень заняла лидирующие позиции. На второй строчке оказалась Казань (средний балл — 3,73), как «отличное» и «хорошее» состояние дорог оценили 63% респондентов, а в Москве (3,66) — 59%. Также показатель выше 50% получили Набережные Челны (3,65) и Воронеж (3,45).