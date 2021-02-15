Собянин надеется на возобновление массовых мероприятий в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что в столице можно будет возобновить массовые мероприятия. Об этом пишет ТАСС.

«Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей», — сказал мэр на церемонии награждения премии города Москвы 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма.

Глава города также выразил надежду, что полноценно работать начнут театры и другие общественные места.

В столице коронавирусом заразились почти 958 тысяч, выздоровели около 872 тысяч, погибли 14 тысяч человек. За минувшие сутки в Москве выявили 1 818 новых случаев коронавируса.