Ученые заявили о «крайне низкой» вероятности заразиться COVID-19 от кошек и собак

Группа ученых пришла к выводу, что домашние кошки и собаки могут быть переносчиками новой коронавирусной инфекции. Соответствующее заключение сделали ученые РАН, ДГТУ и РостГМУ, сообщили в пресс-службе Донского государственного технического университета (ДГТУ).

По словам ученых, в настоящее время нет доказательств того, что мелкие домашние животные могут быть задействованы в возникновении инфекции и передаче ее человеку. Специалисты допускают возможность инфицирования представителей семейства кошачьих коронавирусом, но только в условиях постоянного контакта с зараженным человеком, когда суммарный титр вируса достигает значений, близких к полученным при экспериментальном моделировании. Однако, как полагают ученые, шанс возникновения подобного стечения обстоятельств в реальных условиях маловероятен.

«Мы убеждены, что если инфицирование SARS-CoV-2 кошек подтвердится, то эти животные будут для этого вируса биологическим тупиком. То есть передать вирус человеку кошки уже не смогут», — пришли к выводу ученые.

Кроме того, собаки не задействованы в трансмиссии инфекции, возможность их носительства в качестве биологического тупика крайне маловероятна, добавили в пресс-службе.

«За несколько месяцев пандемии у собак провинции Хубэй не идентифицировали SARS-подобных CoV и не обнаружили антител к этим вирусам», — говорится в сообщении.

Ранее в ВОЗ определили наиболее вероятную версию возникновения коронавируса.