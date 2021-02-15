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Общество. Новости

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Стал известен покупатель скульптуры Аленки из Нововоронежа

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«Московский комсомолец» назвал имя покупателя нововоронежского арт-объект «Аленушка», который ушел с молотка 15 февраля за 2,6 млн рублей.

Организатор торгов Ольга Орлова рассказала, что победителем торгов стала Осипова Елена Николаевна. Притом рассказать поподробнее о покупателе Орлова отказалась.

«Разглашать какие-то личные данные человека, даже место проживания не можем. Победительница обещала попозже предоставить контакты для общения с журналистами», — добавила организатор.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Однако местные жители попросили мэрию убрать арт-объект, назвав его чертовщиной и ущербным подобием. В итоге местные власти 21 декабря приняли решение демонтировать памятник.

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