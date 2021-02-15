В Тобольске у двух человек подозревается гаффская болезнь

В городе Тобольск Тюменской области в больницу поступили два человека, у которых подозревается гаффская болезнь. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Отмечается, что пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Врачи проводят комплексную диагностику, чтобы определить точный диагноз. Другие детали не сообщаются.

Гаффская болезнь — острое заболевание, возникающее из-за употребления в пищу отравленной рыбы или животных. Симптомы напоминают отравление, но со временем у заболевших развиваются судороги и паралич конечностей.

В 2019 году в Тюменской области гаффская болезнь подтвердилась у восьми человек.