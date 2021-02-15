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Общество. Новости

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ВОЗ разрешила использовать вакцину AstraZeneca при ЧС

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила использовать два варианта вакцины производства AstraZeneca/Oxford от COVID-19 в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС).

В заявлении ВОЗ говорится, что такое решение «дает зеленый свет для применения этих вакцин в глобальном масштабе» и вакцины (производство Корея и Индия) можно будет использовать в программе COVAX.

«ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca», — говорится в сообщении.

Также в списке препаратов ВОЗ, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, значится вакцина Comirnaty, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech.

Ранее в ВОЗ рекомендовали переболевшим коронавирусом вакцинироваться.

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