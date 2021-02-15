В российское право предложили ввести понятие «уголовный проступок»

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, который вводит в российское право понятие «уголовного проступка»: этот механизм позволит суду не назначать уголовное наказание за целый ряд преступлений небольшой и средней тяжести, если они совершены человеком впервые.

Член СПЧ, федеральный судья в почетной отставке Галина Осокина прокомментировала предложение Верховного Суда РФ ввести в Уголовный кодекс понятие «уголовный проступок». Соответствующий законопроект был внесен в понедельник в Госдуму. Напомним, что Осокина лично поднимала этот вопрос на встрече Владимира Путина с членами Совета 10 декабря 2020 года.

«Проблема заключается в том, что в Уголовном кодексе РФ достаточно много преступлений небольшой и средней тяжести. Однако, как только у человека появляется судимость, может оказаться сломанной и жизнь, и карьера. Судебная практика показывает, что в отношении несовершеннолетних в 1999 году судом было прекращено 2% уголовных дел, а в 2019 году - 24%, уменьшилось и количество осужденных, направленных в места лишения свободы. Это наименее опасные деяния, предусмотренные УК РФ, за которые в 2019 году осуждены 24,9 тыс.лиц, из них 16,6 лиц или 67% совершили преступление впервые. Наказание за такие деяния не связано с лишением свободы. Однако, как правило, человек будет считаться судимым. Вопрос о гуманизации уголовно-наказуемого деяния просто назрел. Сразу отправлять человека в преступный мир не стоит», - убеждена Осокина.

Говоря о том, что институт уголовного проступка предполагается распространить на 112 составов преступлений, за которые в 2019 году были осуждены 68,1 тыс.лиц, включая 52% лиц, совершивших преступление впервые, она подчеркнула, что это не настолько общественно опасные деяния. Особенно - совершенные впервые. Человек, особенно несовершеннолетний, может совершить его впервые необдуманно, на эмоциях, а затем испортить жизнь не только себе, но и близким (есть критерии, когда на работу могут не взять человека, если его близкий родственник судим).

«В законопроекте предлагается определить наказание за уголовный проступок - такое, как судебный штраф, как ограниченно оплачиваемые работы, как общественные работы, и это очень эффективная возможность не отпустить человека в преступный мир.И кроме общественников закон предлагает подключить к вопросу исправления оступившегося впервые человека органы муниципальной власти», - отметила член СПЧ.

По ее словам, есть и моменты, которые требуют дальнейшего обсуждения.

«Единственное, что, по нашему мнению требует обсуждения, так это период, когда человек уже совершал уголовно-наказуемое деяние. В законе указано, если год прошел и он совершил нарушение снова, то он может опять подвергнуться наказанию за уголовный проступок. Вот здесь нужно подумать, особенно, если это касается экономической направленности проступка», - заявила Осокина.