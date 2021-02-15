Утверждены новые правила перевозки животных в поездах

Минтранс России утвердил новые правила перевозки в поездах мелких домашних животных и животных, относящихся к грузам.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, описан порядок организации транспортировки животных по железной дороге, есть ссылки на нормативные акты, которые применяются в том или ином случае в зависимости от типа перевозки.

Например, в тексте подчеркивается, что перевозчик животного создает в поездке условия для водопоя, грузоотправитель обязан обеспечить животных безопасными для здоровья кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилками. В обязанности проводника будет входить пополнение запаса еды и очистка пространства от навоза во время стоянки поезда. Другой персонал поезда будет уведомлять территориальные органы ветеринарного надзора в случае массового или единичного заболевания животных, сообщать об отказе зверей от еды или пищи.

В тексте есть пункт и про диких животных: их перевозки повагонными отправками осуществляются по договору между перевозчиком и грузоотправителем на особых условиях.

Правила начнут действовать с 1 сентября 2021 года.

В прошлом году стало известно, что Минтранс решил не изменять нормы перевозки животных после случая с толстым котом.