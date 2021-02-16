Жительнице Москвы подозревается в краже документа времен Александра II

В Москве 62-летняя женщина, обвиняемая в краже документа времен Александра II, предстанет перед судом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на прокуратуру Центрального столичного округа.

«2 ноября 2020 года обвиняемая, находясь в помещении читального зала Российского государственного военно-исторического архива, являясь его пользователем на основании постоянного пропуска, получила архивные дела», — говорится в сообщении.

Женщина попыталась вынести из архива один из документов — «Изложение Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П. М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф. А. Панова, датированный 3 марта 1857»

Подозреваемая попыталась вынести документ из архива, спрятав его при выходе из архива в туфлю, где его нашел сотрудник полиции.