«Почту России» предложили использовать для доставки рецептурных лекарств

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил задействовать «Почту России» для дистанционной торговли рецептурными препаратами. Об этом пишет газета «Известия».

«Почта России» уточнила газете, что все технические возможности для такой доставки есть в наличии.

«Мы интегрированы с крупными аптечными сетями, скоро получим оптовую лицензию. Розничная лицензия, которая дает право на торговлю лекарствами, у ряда отделений почтовой связи уже есть. А оптовая позволит их хранить и транспортировать», — говорится в сообщении.

Пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений начали открывать в 2019 году. Сегодня они работают в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, Москвы, республик Башкортостан и Чувашия.