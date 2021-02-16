Южная Корея дополнительно закупит 23 млн доз вакцины от COVID-19

Правительство Южной Кореи достигло соглашения о покупке дополнительных доз вакцин от коронавируса, достаточных для того, чтобы привить 23 млн человек. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на премьера страны Чон Се Гена.

Для вакцинации 20 млн человек закупается препарат американской компании Novavax, для 3 млн - компании Pfizer, уточняет агентство.

С начала пандемии COVID-19 в Южной Корее выявлено 83 тыс. 869 заразившихся, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1 тыс. 527 человек.