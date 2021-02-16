Австралия одобрила к применению вакцину AstraZeneca

В Австралии одобрили применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что 22 января в стране стартует бесплатная массовая вакцинация, которая в первую очередь затронет медицинских работниокв.

В январе в стране была одобрена для использования вакцина Pfizer/BioNTech.

Согласно сообщению, власти страны заказали в общей сложности 140 млн доз вакцин. Кроме вакцин компаний Pfizer-BioNTech и AstraZeneca планируется использовать препарат компании Novavax.