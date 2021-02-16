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Общество. Новости

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В Казахстане выдали регистрационное удостоверение на вакцину «Спутник V»

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Минздрав Казахстана выдал Карагандинскому фармацевтическому комплексу регистрационное удостоверение на вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

«Карагандинский фармацевтический комплекс получил регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-ковид-вак» («Спутник V»). 13 февраля текущего года препарат получил заключение экспертной комиссии Министерства здравоохранения Казахстана о безопасности, качестве и эффективности вакцины по итогам рассмотрения материалов регистрационного досье», — говорится в сообщении.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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