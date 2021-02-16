Авиакомпания выплатит пассажиру, которому снятся кошмары после ЧП с самолетом

Суд в Улан-Удэ обязал иркутскую авиакомпанию выплатить 300 тысяч рублей пассажиру, которому снятся кошмары после инцидента с самолетом с Ан-24 в июне 2019 года. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного суда.

Тогда пассажирский борт был вынужден экстренно сесть в аэропорту Нижнеангарска из-за отказа одного из двигателей, лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. На самолете произошел пожар, пилот и бортмеханик погибли. На борту находились 43 пассажира, все они выжили.

Отмечается, что у пассажира, обратившегося в суд с иском, в результате происшествия было разбито лицо, зубы, а также порвался мениск (хрящевая прокладка в суставе) на правой ноге.

«К. обратился в суд иском о взыскании с авиакомпании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей, указав, что в связи с полученными травмами проходил длительное лечение, перенес оперативное вмешательство», — сообщила пресс-служба.

Мужчина также рассказал, что из-за поврежденной ноги не может вернуться на прежнюю работу водителя, у него двое детей 9 и 17 лет, а также после случившегося ему постоянно снятся кошмары.

Исковые требования пострадавшего к авиакомпании, которой принадлежал самолет, суд удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами.