Следователи возбудили дело после обнаружения тела младенца на заводе в Тобольске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как тело новорожденного младенца было найдено на мусоросортировочном заводе в Тобольске Тюменской области. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что дело возбуждено по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка).

Согласно информации следствия, 14 февраля текущего года на мусоросортировочном заводе Тобольска сотрудники нашли на ленте тело ребенка. Судмедэксперт установил, что младенец не был недоношенным и родился живым.

Следователи изучили место происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также личность матери младенца.