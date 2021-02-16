Суд отказал в проверке оскорблений Навального на процессе по делу о клевете

Суд отклонил ходатайство обвинения о проверке оскорбительных высказываний Алексея Навального в адрес участников процесса по делу о клевете на ветерана. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство государственного обвинения признать преждевременным, оставить его без рассмотрения», – заявила судья Вера Акимова.

Она добавила, что оценка ходатайству будет дана в итоговом решении по делу.

16 февраля в Бабушкинском суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела о клевете Навального на ветерана. В ходе заседания обвинение попросило направить на проверку в СК оскорбительные высказывания Алексея Навального в адрес участников процесса.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».

На судебном заседании 5 февраля Навальный свою вину не признал. 12 февраля лингвист из экспертного центра Следственного комитета России подтвердила факт оскорбления ветерана. Кроме того, Навальному отказали в проверке подлинности подписей Артеменко на документах по делу, а также в отводе судьи.