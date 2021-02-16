Беглов: Петербург достойно справился c пандемией

Санкт-Петербург достойно справился с пандемией новой коронавирусной инфекции,заявил губернатор города Александр Беглов. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы пережили две волны пандемии <...> Сегодня могу уверенно сказать, что город достойно справился с пандемией», – отметил Беглов.

Губернатор добавил, что в Петербурге была проведена значительная подготовительная работа, под работу с пациентами с COVID-19 были перепрофилированы 24 медицинских учреждения.

По словам Беглова, в настоящее время в городе активно идет вакцинация от коронавируса, эпидемиологическая ситуация улучшается.

С 12 февраля в Санкт-Петербурге была снята часть ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением COVID-19.